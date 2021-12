Coronavirus, 19 nuovi positivi e 35 guariti in Molise nelle 24 ore

Tanti i guariti nelle 24 ore: è questo un dato che fa ben sperare nella lotta al coronavirus in Molise. Non si registrano decessi.Al Cardarelli non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi; i ricoverati totali restano 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 19 nuovi casi su 608 tamponi processati, per una percentuale di positivi del 3,1%.

I nuovi positivi sono: 1 Baranello, 2 Campobasso, 1 Capracotta, 4 Guglionesi, 2 Isernia, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Pescolanciano, 1 Santa Croce di Magliano, 4 Termoli, 1 Ururi.

I guariti di giornata sono 35 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 432, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.263.

I guariti totali sono 14.313. In isolamento si trovano 2.563 cittadini.