Comune di Campobasso: tre appuntamenti al femminile per la festa della donna

Tre appuntamenti al femminile: sono quelli che l’amministrazione comunale di Campobasso promuove in occasione della Festa della donna e degli 80 anni dal suffragio alle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Campobasso, in collaborazione con ActionAid Molise, organizza un evento che si terrà sabato 8 marzo, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso la Sala Farinati del Circolo Sannitico.



L’evento, dal titolo “La Giornata Internazionale della Donna”, sarà caratterizzato da una serie di esibizioni artistiche, con l’obiettivo di rendere

omaggio alle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, nonché ai diritti ancora da ottenere. Il gruppo teatrale di ActionAid Molise, “Rumori fuori scena”, diretto dalla prof.ssa Maria Antonella Perrotta, presenterà un’originale performance che utilizza il linguaggio della poesia, del teatro, del canto, della danza e della pittura per celebrare la figura femminile in tutte le sue espressioni.



Un momento per riflettere sul ruolo delle donne nella società e promuovere l’uguaglianza di genere attraverso la cultura e l’arte.

In occasione degli ottanta anni dal voto delle donne, martedì 11 marzo, presso la sala consiliare del Comune, ci sarà l’incontro “Donne e Politica”, a cura della prof.ssa Alessandra Ronchetti dell’Università degli Studi del Molise. Il tema della conferenza sarà “Dialoghi in Circolo a 79 anni dal voto alle donne in Italia”. Un’opportunità per riflettere sul cammino delle donne in politica e sull’importanza della conquista del diritto di voto, una tappa fondamentale nella storia del nostro Paese. Vale la pena ricordare che il 1 febbraio 1945 venne emanato il decreto che conferiva il diritto di voto alle donne, ma alle urne le italiane che avevano compiuto 21 anni si recarono per la prima volta alle urne il 10 marzo 1946 per le elezioni amministrative e poi il 2 giugno 1946 al referendum per scegliere tra la Monarchia e Repubblica.



L’ultimo appuntamento al femminile è il concerto di beneficenza “Musarte per le Donne”, che si terrà il 13 marzo 2025 alle ore 18:00 presso l’Auditorium Ex Gil in via Milano. Un evento che celebra il ruolo delle donne nella società attraverso la musica, con l’esibizione di talentuosi artisti locali: Irene Apollonio (Oboe), Erika Petti (Voce e Chitarra), Manuel Petti (Fisarmonica) e Federica Talia (Flauto), insieme alla partecipazione speciale della prof.ssa Simonetta Tassinari.



Il costo simbolico del biglietto d’ingresso è di 5 euro e l’incasso del concerto sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down ETS di Campobasso, contribuendo così a una causa importante per il nostro territorio.



Un’occasione imperdibile per unire la cultura musicale al supporto sociale, celebrando insieme la storia e i diritti delle donne. “L’amministrazione comunale di Campobasso ha inteso quest’anno declinare, attraverso i tre appuntamenti, un messaggio preciso: la versatilità delle donne. Impegnate infatti su tanti fronti, spesso simultaneamente con tenacia e pazienza, come quelli delle professioni, della politica, dell’arte, della cura e della creatività” sottolineano la sindaca Marialuisa Forte e l’assessora alla Cultura Adele Fraracci.