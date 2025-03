Grande successo per la festa di carnevale di Aido Molise, che si è tenuto lo scorso sabato 1 marzo presso il Coriolis by Eden, all’insegna della

solidarietà. Una sala gremita che ha condiviso divertimento, solidarietà ed empatia in un clima festoso con grande spirito partecipativo. Musiche, balli, karaoke, coriandoli, maschere di ogni bellezza hanno creato l’armonia propedeutica al successo dell’evento.



Un momento di forte impatto sociale nelle più sfaccettature, comunicativo, costruttivo, riflessivo, realistico, calato in una bella dimensione aggregante. Presenti all’evento tanti cittadini oltre i vertici regionali dell’Associazione Aido e molti gruppi comunali. La serata ha avuto inizio con l’arrivo scenografico del mattatore della serata Michelangelo Petrollino, Presidente di Aido provinciale di Campobasso, organizzatore

dell’evento, che ha dato il via alla serata presentando l’associazione Aido regionale, condividendo la mission e ringraziando i presenti. A seguire l’intervento della Presidente di Aido Molise Graziella Vizzarri che si è soffermata sulla promozione della donazione, la consapevolezza della scelta del sì alla donazione, l’eredità che si lascia all’umanità facendo un gesto di grande generosità, dando la possibilità di vita a chi

non ne ha e l’unica opportunità è il trapianto.



Dal 1973 l’AIDO nazionale è impegnata, con la forza dei volontari su tutto il territorio italiano, a diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. La motivazione risiede nel numero cospicuo di 8000 persone che in Italia sono in lista d’attesa, con la speranza di un trapianto. Dare il proprio consenso alla donazione e affidare al tempo il proprio sì è ancora più semplice: con DigitalAIDO, l’App disponibile su App Store e Google Play. DigitalAIDO permette di rimanere in contatto con l’associazione e quando lo si

desidera si esprime il sì alla donazione.

Ma come riportato dalla Presidente regionale Graziella Vizzarri e il Presidente provinciale Campobasso Michelangelo Petrollino, la dichiarazione del sì alla donazione lo si può esprimere in diversi modi:

-presso l’ufficio anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità

-presso gli appositi sportelli dell’Azienda Sanitaria locale, ASL

-con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000

-con atto olografo



Il filo rosso di AIDO percorre il territorio, in questo caso molisano, con incontri, iniziative all’insegna della promozione del sì alla donazione e anche la prevenzione, buoni stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi. Ogni anno, grazie al trapianto, migliaia di persone trovano una cura efficace e tornano a una vita piena. Questa la speranza che alimenta l’impegno AIDO costantemente.