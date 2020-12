CISL: insediamento del Comitato Consultivo presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni

Il Comitato Consultivo presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni veleggia verso il sessantesimo anniversario.

Una Istituzione quindi di lunga data che non è rimasta, neanch’essa, esente dalle ricadute della pandemia da Covid-19.



Infatti, il blocco delle attività in presenza, protrattosi a lungo in seguito all’emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di contrasto alla diffusione del virus, ha determinato una stasi delle riunioni, sbloccate con le indicazioni dettate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) permettendo di svolgere le stesse in modalità di videoconferenza.



A tal fine è stato richiesto un parere propedeutico all’Avvocatura Generale dell’Istituto che, rispondendo positivamente al quesito, ha consentito al Civ di deliberare la proposta ufficiale del Consiglio di Amministrazione Pertanto, finalmente, si è insediato il nuovo Comitato Consultivo presso l’INAIL Molise. In qualità di Coordinatore dell’AST CISL Molise – afferma il Coordinatore della CISL Molise Antonio D’Alessandro – invio le più vive congratulazioni agli amici della CISL Raffaele De Simone in qualità di Presidente e

Massimiliano Recinella componente del direttivo.



Sicuramente Raffaele e Massimiliano sapranno portare un valore aggiunto all’interno del Comitato. Siamo davvero fiduciosi che la nuova Presidenza sappia rappresentare tutte le istanze che saranno proposte all’interno del comitato. Come AST Molise – conclude Antonio D’Alessandro – possiamo assicurare fin d’ora la nostra piena cooperazione, la nostra ferma adesione a tutte quelle proposte che, condotte sul territorio, possano

tradursi in vantaggi e benefici per la collettività e delle persone che Rappresentiamo.