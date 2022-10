Censimento FAI /Movimento Consumatori Molise: “Dopo il Museo dei Misteri, Altilia”

Riceviamo e pubblichiamo

Anche il Movimento Consumatori è mobilitato per il successo del MUSEO DEI MISTERI al censimento “I luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano come ormai da vari anni nelle diverse edizioni.

Per la raccolta firme MC aderisce e sostiene quella attivata da Terzo Spazio in via Cirese 2, dove ha la sue sede legale; si può firmare anche presso lo sportello decentrato di MC in via Garibaldi n.53/a.

MC, mentre contribuisce a tirare la volata al Museo lancia, già da ora, una proposta a tutta la rete aggregata per i “Misteri”, invitando a mantenersi uniti e attivi per sostenere per il prossimo censimento FAI il sito di ALTILIA come aveva proposto in passato.

Sperando che, dopo aver festeggiato con gioia la vittoria dei MISTERI, ci sia il consenso e, preservata la mobilitazione, godetevi intanto il delizioso Podcast “TRE VOLTE SEPINO”, realizzato da Chora Media per la Direzione Musei del Ministero della Cultura, raccontato dal giornalista MARIO CLABRESI, che scopre questa perla sconosciuta, accompagnato da DAVIDE SAVELLI. Il Poscast di squisita godibilità è realizzato con il concorso di tante intelligenze e competenze.

NON DA TUTTI SIAMO SEMPRE DIMENTICATI, NOI INTANTO VALORIZZIAMO I NOSTRI GIOIELLI !

Filippo Poleggi Presidente Movimento Consumatori Molise