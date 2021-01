Castelmauro, parroco positivo al Covid. Il sindaco avverte cittadini

Il sindaco di Castelmauro, Flavio Boccardo ha emanato un avviso ai cittadini: ” A seguito della positività del nostro caro parroco, Don Antonino D’Aulerio, confermato con il tampone molecolare dell’Asrem di Termoli, invito i cittadini che hanno avuto contatti con lo stesso nei giorni precedenti alla data odierna che, qualora manifestassero sintomi riconducibili al Covid 19, di segnalarlo immediatamente al proprio medico di base, e in ogni caso, in via precauzionale al fine di circoscrivere quanto più possibile eventuali contagi, di limitare i contatti con terze persone.

Per lo stesso motivo di cui sopra , si è provveduto alla chiusura della mensa anziani garantendo il servizio d’asporto, e la proroga della chiusura della scuola di ogni ordine e grado nel comune di Castelmauro.

Augurando una pronta guarigione a nostro parroco, invito tutti a rispettare le regole per il bene comune”.