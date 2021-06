Campobasso/ Tornano le visite guidate de “Il Giro delle 12 Chiese”

E’ una bella tradizione oltre che un appuntamento importante sia per i campobassani appassionati dei ‘tesori’ anche nascosti della città, ma soprattutto per i turisti che si recano nel capoluogo di regione. A due anni di distanza dall’ultima edizione, con lo stop forzato per la pandemia, torna la manifestazione nata nel 2002 giunta alla XVII edizione, “Il Giro delle 12 Chiese”. E’ una visita guidata curata dai volontari dell’Associazione Centro Storico che accompagneranno i visitatori alla scoperta del borgo antico di Campobasso, delle sue chiese officianti, sconsacrate o anche ‘nascoste’.

Per l’occasione l’artista Mariarosaria Bellone ha realizzato un dipinto dedicato al centro storico di Campobasso.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando al numero 3387474373.