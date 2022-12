Campobasso/ Termine del 218° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, giuramento presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso “Giulio Rivera”

Dal Coordinamento Regionale Molise dell’Associazione ConDivisa, Sicurezza e Giustizia riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 16/12/2022 presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso giureranno fedeltà alla Patria i 179 neo Agenti della Polizia di Stato del 218° Corso. Dopo qualche giorno gli stessi verranno assegnati dal Ministero dell’Interno nelle sedi disponibili. Siamo giunti al termine anche di questo corso di istruzione per Allievi Agenti del Corpo della Polizia di Stato e le nuove leve, dalla città di Campobasso, raggiungeranno le diverse sedi in tutta la Penisola Italiana. Non è la prima volta che noi formatori assistiamo a questa vicissitudine ma è sempre struggente staccarsi da persone con le quali hai convissuto per diversi mesi. Alle colleghe ed ai colleghi, del 218° corso, neo Agenti del Corpo della Polizia di Stato, mi sento di dar loro un grandissimo “in bocca al lupo”.

“Iniziate questo nuovo lavoro con l’entusiasmo di sempre e, nonostante le tante difficoltà, che sul vostro cammino potreste incontrare, cercate di non perdere mai quell’entusiasmo e quella voglia di apprendere cose nuove per migliorarvi professionalmente al fine di essere sempre al top per il servizio al cittadino e per la difesa dei principi costituzionali”. Io personalmente, a distanza di 34 anni, quel consiglio ricevuto a mia volta, al termine del 20° corso per Allievi Agenti Ausiliari, non l’ho mai dimenticato, e durante la mia lunga carriera ho incontrato tanti colleghi e colleghe che, nonostante i loro diversi anni di esperienza, hanno conservato sempre quella particolarità che deve distinguere un buon Poliziotto e cioè quella di essere umili e disponibili nel poter dispensare consigli al cittadino bisognoso. Auguro ai neo Agenti un futuro roseo e pieno di soddisfazioni.

Il Coordinatore regionale Giovanni Alfano