Campobasso Summer Festival: Clementino infiamma il Selva Piana – VIDEO

Chiusura col botto per il Campobasso Summer Festival, circa cinquemila al concerto del rapper napoletano Clementino che ieri sera, 29 agosto, si è esibito con Fasma, che ha fatto da apri pista, al Selva Piana al Campobasso.

Allegro e trascinatore, il rapper si è esibito riuscendo a coinvolgere spettatori di tutte le età. Il rapper ha catturato subito l’attenzione uscendo sul palco vestito con toni del rosso e blu, colori molto cari ai campobassani e molisani, in supporto alla squadra del Campobasso. Napoletano, passionale e genuino, ha saputo da subito entrare in sintonia con le migliaia di persone presenti. Non solo rapper, ma artista apprezzato per l’omaggio musicale fatto ai grandi della musica, culminato con un ricordo di Pino Daniele.

Nel video proponiamo qualche minuto di “Quando sono lontano” un brano emotivo e riflessivo dedicato a tutti coloro, che per vari motivi, hanno lasciato la propria città, ma vi restano comunque legati affettivamente. VIDEO