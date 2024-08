Conclusosi positivamente il cambio appalto per addetti servizi di sicurezza presso le sedi Asrem

La UILTuCS Molise, nelle persone del Responsabile regionale del settore Roberto Cordisco e la FISASCAT Abruzzo Molise, in persona del Segretario interregionale Stefano Murazzo, comunicano che il 28 agosto 2024 si è definita la procedura di cambio di appalto che riguarda tutti i lavoratori addetti si servizi di sicurezza presso le sedi ASREM. Alla Società Space Service srl, che gestiva il servizio dal 2016, per conto di Romeo Gestioni subentra la Società Cosmopol srl.

UILTuCS Molise e FISASCAT Abruzzo Molise esprimono, finalmente, soddisfazione per aver ricollocato alle stesse condizioni contrattuali tutti i lavoratori, ma soprattutto per essere riusciti a sanare con la fattiva collaborazione del dott. Di Bartolo, dirigente della Cosmopol srl, una serie di questioni spinose derivanti dall’applicazione di molteplici contratti collettivi di lavoro nell’ambito della stessa azienda.

”Finalmente siamo di fronte al rispetto delle regole e delle previsioni di un Contratto collettivo di settore, quella della Vigilanza e dei Servizi Fiduciari, che è sicuramente il maggiormente rappresentativo in questo caso e che garantisce ai lavoratori non solo di percepire qualche euro in più rispetto alla precedente retribuzione, ma anche di avere adeguate tutele normative” – dichiarano Roberto Cordisco e Stefano Murazzo.