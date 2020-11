Campobasso/ Lavori di manutenzione della fontana di villa Musenga

Passeggiando per il centro di Campobasso in tanti domenica mattina hanno notato le transenne in Villa Musenga, tutto intorno al celebre ‘Albero’ realizzato anni addietro dal compianto artista Gino Marotta. Niente di preoccupante, si tratta di lavori di manutenzione e ripulitura della fontana al centro della villa.

Gli operai sono al lavoro da stamattina.

La villa, nel cuore della città, con il suo piccolo parco giochi e la fontana appena ristrutturata, continuerà ad essere punto nevralgico della ‘passeggiata’ lungo il Corso principale del capoluogo di regione.