Campobasso/ Iniziati i lavori di demolizione della vecchia sede del ‘Romita’

E ‘stato un pezzo della memoria di intere generazioni di studenti; adesso la sede dell’ex-Liceo Scientifico ‘Romita’ in via Scardocchia sarà abbattuta per far posto ad una scuola nuova, di diverso corso di studi e in perfetta regola con tutte le norme di sicurezza antisismiche. I lavori di demolizione sono iniziati ed hanno già attirato frotte di curiosi. Sul posto sarà costruito il nuovo “Galanti”, visto che lo Scientifico nel frattempo si è dotato di una nuova sede in Via Facchinetti. La vecchia scuola venne concepita nella zona dei Licei a Vazzieri, a completamento di un polo scolastico ampio, comprendente anche il Liceo Classico ‘Mario Pagano, L’istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Leopoldo Pilla, la Scuola Media ‘Petrone’ e scuole primarie. A suo tempo la decisione destò qualche perplessità perché si pensò che tale concentrazione di studenti avrebbe creato problemi logistici al traffico cittadino; servì a decongestionare il centro, dove prima insistevano quasi tutte la scuole, dalle elementari alle superiori.

I lavori di demolizione e ricostruzione dovrebbero procedere ad un ritmo di lavoro serrato e la nuova sede del Liceo Galanti dovrebbe essere pronta entro l’anno prossimo.

Il progetto prevede un edificio di ultima generazione su isolatori sismici e realizzato secondo le più moderne tecniche edilizie; l’appalto è stato a cura della Provincia di Campobasso e i lavori saranno a cura dell’impresa Scarnata Costruzioni