Campobasso/ Il mondo della scuola a lutto: è venuta a mancare Adriana Izzi

Grave lutto per la cultura molisana: è venuta a mancare Adriana Izzi, insegnante e preside nelle scuole superiori. Ha avuto anche esperienza politica: è stata consigliere e assessore comunale a Campobasso, ma si è anche contraddistinta per la lotta in favore della sanità pubblica di qualità.

Sarà anche ricordata per il suo impegno civile, quello nel sociale e l’affermazione dei diritti delle donne.

Aveva76 anni. Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio dal mondo della scuola e della politica.