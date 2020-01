Campobasso/ Il Lupacchioli , pare, non chiuderà

La scorsa settimana tante le persone che hanno speso parole nel momento in cui hanno visto abbassare le saracinesche su uno storico Bar della città capoluogo, Lupacchioli in piazza Pepe. L’attività aprì nel 1840 ed è sempre stato luogo di incontro e soprattutto divulgatore del dolce al mais, il ‘pannocchio’, in periodo natalizio e dei liquori ‘Milk’ e ‘Poncio’.

foto Mdl 2020

Nel 2011 un cambio di gestione con i Fratelli Pantalone, da Gennaio 2020 il locale non ha riaperto. Oggi passando un cartello ” che ridà speranza ” , dove si legge : Chiuso per lavori di ristrutturazione e cambio gestione. E già arrivano indiscrezioni su un imprenditore che avrebbe intenzione di rilanciare lo storico Bar di piazza Pepe.