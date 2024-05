Calcio/ Campobasso-Carpi 2-0

Campobasso

Esposito,Bonacchi, Di Filippo, Lambiase, Parisi, Rasi, Maldonado, Serra, Di Nardo, De Cerchio, Grandis. All Piccirilli.

Carpi

Viti, Cecotti, Calanca, Frison, Arrondini, Sabattini, Bonhali, Ofasi,Gerbino, Cortesi, Forapani. All Serpini.

Arbitro: Palumbo di Bari. Marcatori: al 70′ Di Nardo, al 87′ Romero

L’iscrizione ai campionati di lega Pro scade il 4 Giugno prossimo. Sulla panchina rossoblu al posto di Pergolizzi siede Piccirilli.

Al 5′ tiro di Serra fuori, al 20′ , tiro di Gerbino ma la sfera termina fuori. Al 32′ scivola Bonacchi ne approfitta Gerbino che calcia ma Lambiase respinge sulla linea di porta. Al 42′ ancora i locali , oggi in completo bianco in attacco, ma Grandis tira fuori. Finisce cosi, il primo tempo con il risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′ colpo di testa di De Cerchio ma Viti devia in angolo. Al 65′ escono Maldonado e Serra ed entrano Abonckelet e Romero. Al 70′, azione dei rossoblu e Di Nardo tutto solo col portiere ospite segna: 1-0 per i locali. Al 87′ Romero di testa realizza il 2-0 per i molisani che si qualificano per le semifinali della poule scudetto.

Finisce cosi, la partita con la consegna al Campobasso della Coppa per aver vinto il Girone F della serie D e con i giocatori che vanno sotto la “Curva Scorrano” per ringaziare i tifosi.

Arnaldo Angiolillo