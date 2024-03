Campobasso/ Elezioni, il ‘nodo’ dei ‘Popolari’

C’è attesa negli ambienti politici molisani, soprattutto di centro destra, per le risultanze della conferenza stampa, che si terrà domani alle 17, nella sede dei Popolari per l’Italia a Campobasso ed avente ad oggetto “Programma politico 2024-2029 in vista delle elezioni al Comune di Campobasso”. La riunione, è facile notare, segue quella del tavolo del centro destra, che al momento resta fermo , per la candidatura a sindaco nel capoluogo di regione, sul nome di Quintino Pallante, proposto da Fratelli d’Italia. Ora, se è vero che sia Forza Italia che la Lega, almeno testualmente, rivendicano un ruolo nella trattativa, è anche vero che non hanno esplicitato nomi alternativi al presidente del Consiglio regionale del Molise.

Domani sarà cruciale sapere cosa diranno i quattro consiglieri dei Popolari per l’Italia a Palazzo San Giorgio: Salvatore Colagiovanni, Carla Fasolino e le ‘new entry’ Alessandro Pascale (che proviene dalla Lega) e Pina Passarelli (che è confluita nel Gruppo Misto), oltre alla neo consigliera provinciale Anna Pollace e i rappresentanti locali dei ‘Popolari per l’Italia’, di ‘Diritto e libertà’ e del Nuovo Partito Socialista.

Le tre sigle fanno presupporre tre liste nella prossima tornata elettorale, ma la domanda è: con chi? E’ risaputo, infarti, che questa ‘mini coalizione’ vorrebbe vedere nel ruolo di candidato sindaco Salvatore Colagiovanni. Dalla lettura che si avrà delle loro parole domani pomeriggio si potrà dedurre anche l’esito del nuovo tavolo di concertazione del centro destra, che si dovrebbe tenere la prossima settimana e sarà presumibilmente quello decisivo.

(ste.man.)