Campobasso, elezioni/Entusiasmo per la chiusura di campagna elettorale di Pino Ruta

Buona presenza di pubblico ed entusiasmo ieri sera lungo il Corso principale di Campobasso, per la chiusura di campagna elettorale del candidato sindaco per il Cantiere Civico, Pino Ruta; con lui sul palco, come in vari momenti di questa campagna elettorale per le amministrative nel capoluogo di regione anche il consigliere regionale e fondatore di Costruire Democrazia, Massimo Romano e con il contorno dei candidati delle tre liste a sostegno.

La parte ‘politica’ del discorso è chiara (come tutta la comunicazione di Ruta in questa esperienza elettorale): promuovere il voto disgiunto, perché l’aria è favorevole al ballottaggio.

“Scegliete le persone giuste, che voi potete immaginare possano risolvere i vostri problemi e smettetela di scegliere il parente, il cugino, l’amico. Il voto disgiunto è una frontiera di autonomia e libertà del voto consapevole e responsabile. Restituiamo questa città libera da chi l’ha gestita male e restituiamo un futuro ai nostri figli. La nostra è un’offerta politica nuova, non siamo quelli degli accordi con gli latri partiti, non ricandidiamo gli uscenti e non siamo politici di professione”.

Ruta ha anche replicato i temi di questa sua campagna elettorale, caratterizzata dal contatto quotidiano con la gente: sanità, ambiente, servizi pubblici sono stati sempre presenti nei suoi discorsi di critica alle ultime amministrazioni comunali e di proposta nel suo programma elettorale.

Gli ha dato manforte Massimo Romano. Gli avversari sono un po’ tutti e il discorso sulla cattiva gestione amministrativa della città nelle sue parole non ha escluso nessuno (forse un po’ di rammarico si è letto nell’attribuirla anche al Movimento Cinque Stelle)

“Si respira una bella aria, il clima è quello giusto” e nelle sue parole si leggeva lo sprone a non abbandonare quanto fatto finora.

Il consigliere regionale crede fermamente nella possibilità di andare al ballottaggio contro il centro destra per Pino Ruta “che ha i numeri per potercela fare, sia in termini individuali che per la squadra che è riuscito a costruire e per la sua grande visione di città, che potrà fare la differenza nelle urne”, ha chiosato l’esponente di Costruire Democrazia.