Campobasso/ Da Bibenda ripartono le serate-aperitivo

Le attività ripartono e lo fanno proponendo nuove idee; è il caso di Bibenda, ‘galleria del vino’ in via Principe di Piemonte a Campobasso, che nei giorni 28 e 29 maggio prossimi offrirà ai propri clienti la possibilità di passare una serata in un clima rilassato. Per il locale si è deciso di ripartire con le ‘serate-aperitivo’ ma a tema. Caratteristica peculiare di Bibenda è non solo l’ampia scelta di vini di qualità, ma anche di formaggi, sia freschi che stagionati, italiani, francesi, svizzeri e a volte anche inglesi. Si tratta di chicche, che nelle serate verranno appunto abbinate ad un calice di buon vino.

Le serate a tema sono ad ingresso libero, ma si preferisce la prenotazione; il 28 e 29 maggio il vino sarà Franciacorta abbinato ad un tris di formaggi e per entrambi saranno date spiegazioni sicuramente esaurienti.