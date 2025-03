Campobasso/Consegnata compostiera per rifiuti organici agli alunni della Primaria dell’Istituto Petrone

Con una lettera spontanea, i bambini della scuola primaria dell’Istituto Petrone hanno chiesto all’amministrazione comunale di fornire una compostiera per avviare un progetto didattico di compostaggio dei rifiuti organici, destinato a concimare l’orto e gli alberi presenti nelle aree verdi scolastiche.

Dopo la consegna avvenuta il 14 marzo alla presenza della sindaca Marialuisa Forte e dell’assessore all’Ambiente Simone Cretella, la nuova

compostiera è stata ufficialmente inaugurata con il primo conferimento degli scarti organici da parte dei giovanissimi alunni.



“Ancora una volta, i bambini dimostrano una straordinaria sensibilità verso i temi ambientali, con una particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti afferma l’assessore Simone Cretella -. Questo impegno è il risultato di un costante lavoro da parte dell’istituzione scolastica, oltre che dei progetti di educazione ambientale promossi dall’amministrazione comunale e dalla SEA.



Tra qualche mese, i bambini scopriranno come i rifiuti organici si trasformeranno in compost e terra fertile, dimostrando così il modo più virtuoso e sostenibile di mettere in pratica i principi dell’economia circolare e della corretta raccolta differenziata”.