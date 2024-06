Campobasso/Confermato il ballottaggio tra De Benedittis e Forte. Il centro destra avrà comunque la maggioranza in Consiglio

E’ terminato il controllo in Comune da parte dei rappresentanti di tutte e tre le coalizioni, dopo l’intervento della Prefettura, sui voti registrati durante lo spoglio nella giornata di ieri. Come ampiamento detto è stato confermato l’ errore nel caricamento dei dati, quindi il risultato non corretto. Mancano ancora i dati della sezione n.9, ma che non ribalterebbero la situazione.

Il risultato definitivo è:

De Benedittis al 48 per cento, Forte supera il 31 per cento , Ruta sfiora il 20 per cento.

La data dei ballottaggi è domenica 23 e lunedì 24 giugno (in questo caso i seggi sono aperti dalle ore 07 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì).

Ciò che è sicuro, come abbiamo già anticipato, data la preferenza delle liste, è che la coalizione di centro destra avrebbe la maggioranza dei seggi del consiglio comunale. Questo, nel caso in cui si vada al ballottaggio e risultasse vincitrice Marialuisa Forte si avrebbe il cosiddetto caso “dell’anatra zoppa”, maggioranza di opposizione in consiglio.

Consiglio: Saranno assegnati 20 seggi al centrodestra , 8 al centrosinistra e 4 al Cantiere Civico. Questo dato è quanto, qualunque sia il risultato del ballottaggio.