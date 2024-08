Campobasso/ Comune, Stefania Di Claudio vicepresidente delle commissioni Cultura e Politiche Sociali

Nella giornata di martedì 6 Agosto 2024 il consigliere di Fratelli d’Italia, Stefania Di Claudio è stata eletta Vicepresidente in due Commissioni di notevole spessore e molto intrinseche fra loro,rispettivamente Cultura e Politiche Sociali.

“All’interno delle commissioni – sostiene il consigliere – sarà doveroso e necessario promuovere un lavoro di squadra e di sinergia attraverso il confronto e il dialogo, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali nonché le esperienze maturate sul territorio contribuendo all’elaborazione delle proposte programmatiche e legislative nelle materie di propria competenza. C’è la consapevolezza che la città, dal punto di vista sociale, ha bisogno necessariamente di essere attenzionata soprattutto nel mondo delle giovani generazioni che, stando anche agli ultimi episodi di inciviltà ( episodio “Istituto Pilla” ) e trasgressione ( arresti dei minori ), dimostrano che uno degli aspetti fondamentali, affinché episodi di questo tipo non accadano, è quello di ascoltare il grido della solitudine sia dei ragazzi stessi ma soprattutto delle famiglie, che spesso dinanzi a queste situazioni vengono lasciate al loro dolore sociale.

E’ compito di una buona amministrazione monitorare la sicurezza in città, ma prima di arrivare a ciò probabilmente sarebbe opportuno creare motivi di interesse al fine di coinvolgere attivamente i nostri giovani, soprattutto quelli appartenenti alle famiglie a basso reddito, nelle attività culturali, sociali, sportive, rendendo pubblici sportelli di ascolto psicologico per aiutarli nelle difficoltà. E’ necessario far capire loro che sono la generazione del prossimo futuro e che la loro essenza è fondamentale. Hanno bisogno di sentirselo dire – di questo la Di Claudio, mamma di 3 bambini, ne è sensibilmente convinta. Riguardo la promozione del nostro territorio e di riflesso gli eventi e le iniziative da organizzare per la nostra città, verrà dato ampio spazio e vetrina alle associazioni di promozione sociale che nascono qui e soprattutto nella nostra Regione, per far si che i nostri talenti e le nostre radici restino ancorate ad una terra umile ma che può godere di un ricco patrimonio artistico e culturale che non è da meno a nessuno”.

Quando il consigliere dichiara che le due commissioni sono strettamente intrinseche si riferisce proprio a questo: “la cultura è quell’insieme di valori sociali, comportamentali, di conoscenze che devono essere condivise all’interno di una comunità; è importante sin da subito programmare progetti ed iniziative che mettano in risalto la “bellezza” delle nostre risorse sociali al fine di riportare in lustro la nostra città che, come capoluogo, ha diritto di tornare a splendere. Si esprime altresì fiduciosa che il lavoro nelle commissioni, di cui è orgogliosa e onorata di farne parte, darà grandi soddisfazioni e raggiungerà apprezzabili risultati. Tutti gli aspetti e i punti fondamentali, di entrambe le commissioni, verranno attenzionati ed elaborati al fine di andare in contro alle esigenze di famiglie, donne, giovani, associazioni di categoria affinché si possa creare sinergia e coinvolgimento tra amministratori e cittadini”.