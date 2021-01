Campobasso/ Cinque casi di Covid al Cardarelli, tra pazienti e operatori sanitari

Preoccupazione in città per un cluster di Covid che si è generato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso e che coinvolgerebbe, per ora in numero limitato, sia pazienti che personale sanitario. Il reparto interessato nello specifico sarebbe quello di di chirurgia.

La notizia sarebbe confermata anche dal dg Asrem Oreste Florenzano; si parla in tutto di 2 operatori e 3 pazienti.

Le persone coinvolte sarebbero state prontamente poste in isolamento e sarebbero tutte asintomatiche.