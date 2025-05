Campobasso/Cedimento di condotta idrica, traffico interdetto temporaneamente in alcuni tratti del centro

A seguito del cedimento di una condotta idrica all’altezza del vecchio ospedale, sono stati interdetti alcuni tratti della viabilità ordinaria con conseguente modifica temporanea dei sensi di marcia.

La viabilità proveniente da via Roma e via Milano viene deviata su via scatolone (contromano) e da lì su via Elena verso piazza Falcone e Borsellino (contromano) da cui è possibile prendere la direzione porta Napoli o scendere lungo via trivisonno.

Consigliabile evitare, se possibile, le zone centrali.