Campobasso/ Caos e blocco del traffico in centro per tagliare le cime degli alberi

“Un gran casino in Via Milano, operai al lavoro per tagliare le cime degli alberi, in previsione delle nevicate immagino, operazione che andava sicuramente fatta in tempi altri, ma non è tanto questo il problema.

Assenza totale di addetti alla viabilità, con un paio di Operai che sbandieravano una paletta verde/rosso, ed uno “straccio” inibendo una carreggiata.

Traffico in tilt con decine di automobilisti infuriati a ragion veduta, per l‘ingorgo che si è creato!

Per fortuna che alle mie rimostranze hanno cessato le operazioni, ristabilendo un passaggio fluido dei veicoli!

Ora spero solo che abbiano a coordinarsi meglio per procedere nell’esecuzione dei lavori …predisponendo i giusti divieti di sosta (autorizzati con apposite ordinanze) e lasciando svolgere il ruolo di coordinamento del traffico alla Polizia Municipale!”

Domenico Esposito, capogruppo FI Comune di Campobasso