Campobasso/ Calcinacci si staccano dalla struttura dell’ex-Ariston: iniziati i lavori per la messa in sicurezza

E’ stato uno dei simboli delle rappresentazioni culturali di Campobasso; adesso l’ex-cinema Ariston è in stato di abbandono e degrado e inizia ad avere problemi per l’incolumità pubblica.

Calcinacci si sono staccati dalla struttura di Via Cardarelli ed ora il transito ai pedoni sul lato dell’edificio è interdetto, mentre insiste il divieto di sosta alle auto sul lato opposto nel tratto tra via Isernia e via Larino.

Il Comune ha diffidato ai proprietari del teatro ad eseguire con urgenza i lavori di messa in sicurezza; il massaggio è stato raccolto e le operazioni sono iniziate e termineranno in breve tempo.