Campobasso avrà un centro diurno per persone con disabilità: un passo avanti per l’inclusione

Il Comune di Campobasso ha ottenuto un finanziamento di 3.924.900,00 euro, grazie alle risorse del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, per realizzare un Centro Diurno per persone con disabilità.



La nuova struttura offrirà un supporto quotidiano alle famiglie che, durante il giorno, non possono assistere i propri cari con disabilità. Questo spazio garantirà un servizio essenziale, consentendo ai disabili di continuare a vivere all’interno del nucleo familiare, migliorandone il benessere e favorendone l’inserimento sociale.



Il Centro sarà realizzato al primo piano dell’ex scuola elementare di via Antonio Gramsci, di proprietà comunale. Si configurerà come una struttura accreditata a livello socio-sanitario, capace di accogliere fino a 30 utenti con disabilità gravi, e sarà un elemento fondamentale della rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio.



Sarà aperto al territorio, promuovendo un’interazione continua con le risorse, le organizzazioni e le realtà locali. Gli utenti potranno beneficiare di progetti personalizzati, che includeranno percorsi educativi, assistenziali, terapeutici e socializzanti, realizzati grazie all’impegno di diverse figure professionali. La partecipazione diretta delle famiglie nella progettazione e approvazione di questi percorsi garantirà una presa in carico pienamente condivisa.



Nel Centro si svolgeranno numerose attività, individuali e di gruppo, tra cui:

Laboratori creativi e espressivi;

Percorsi volti allo sviluppo delle competenze socio-emotive e cognitive;

Servizi dedicati alla cura e al benessere socio-sanitario;

Momenti di socializzazione e condivisione durante i pasti.



La programmazione delle attività seguirà una frequenza regolare e strutturata durante le ore diurne, sia all’interno del Centro che in spazi esterni, favorendo il coinvolgimento attivo degli utenti. Il progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento ripartito in due

linee di intervento:

FSE+ Priorità 5: Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale, per un importo complessivo di 2.734.900,00 euro;

FESR Priorità 6: Infrastrutture per l’inclusione sociale, per un valore totale di 1.190.000,00 euro.



Il nuovo Centro diurno rappresenta un tassello strategico della politica comunale per il sostegno alle famiglie con persone con disabilità. Si integra con le azioni già attuate dall’Ente per garantire servizi domiciliari e diurni, come il PNRR M5C2 Investimento 1.2, il Fondo per la Non Autosufficienza, il progetto Vita Indipendente, il SAD Disabili, le iniziative per il Dopo di Noi e il programma Home Care Premium.



La nuova struttura vuole essere un punto di riferimento per disabili gravi e gravissimi, impossibilitati a usufruire di altre forme di sostegno diurno.



L’obiettivo è creare una rete socio-sanitaria che favorisca una presa in carico integrata e multidimensionale (sociale, sanitaria, educativa), promuovendo l’autonomia, l’inclusione e il benessere.



“La realizzazione del Centro Diurno per persone con disabilità è un passo decisivo verso una comunità più accogliente e solidale, in grado di rispondere ai bisogni delle persone più fragili. È una conquista che migliora non solo la vita dei disabili, ma anche quella delle loro famiglie, offrendo loro un sostegno concreto e quotidiano,” ha commentato l’amministrazione Forte.