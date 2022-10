Campobasso/ Approvato il progetto “Sentinelle Antitruffa”

Dalla Prefettura di Campobasso riceviamo e pubblichiamo

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi ieri, 10 ottobre 2022, presieduto dal Vicario Reggente dr.ssa Elvira Nuzzolo, è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Campobasso denominato “Sentinelle Antitruffa”, finalizzato ad implementare il contrasto all’odioso fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa, finanziata attraverso le risorse del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno, prevede l’attivazione di corsi antitruffa e autoprotezione rivolto agli anziani, tenuto da personale qualificato, in collaborazione con l’Università della Terza Età, con un approccio multidisciplinare che affronterà il fenomeno in modo completo ed esaustivo sotto i suoi vari aspetti: normativo, psicologico, educativo, della sicurezza.

L’obiettivo è formare una rappresentanza di cittadini over-65 che possano diffondere all’interno delle proprie reti sociali – comitati di quartiere, centri di aggregazione, etc. – le informazioni acquisite durante il corso, favorendo un accrescimento della consapevolezza rispetto al fenomeno e alle modalità con cui lo stesso viene perpetrato. Il meritevole progetto va ad affiancare le ulteriori attività di prevenzione messe in campo dalle Forze di Polizia, che già svolgono i propri interventi di sensibilizzazione sul territorio provinciale, in modo da consentire, attraverso una aggiornata conoscenza delle sempre nuove metodologie impiegate dai truffatori, l’implementazione di efficaci condotte di “autoprotezione”.