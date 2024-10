Campagna Lilt for Women 2024/Parte l’ottobre rosa della prevenzione

Con il claim Join the Fight, le tre protagoniste di LILT for Women – Nastro Rosa 2024 invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l’importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non

ha età.

In occasione del mese rosa di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, quest’anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – presenta una campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne.



E il calendario di eventi proposto dall’Associazione Provinciale LILT di Campobasso è ricco di appuntamenti che toccano i diversi aspetti della prevenzione. Tornano gli incontri con i professionisti che prestano la loro opera per la nostra associazione: ripartono i corsi interattivi con le dietiste per il benessere e la prevenzione attraverso una corretta alimentazione; torna l’incontro di libroterapia al Museo Macte dopo il successo dello scorso anno; ci sarà un convegno su donna e salute in collaborazione con l’associazione Fidapa sul come prendersi cura delle donne durante e dopo la malattia toccando i diversi aspetti di alimentazione, psicooncologia, estetica oncologica, linfodrenaggio e fisioterapia, mindfulness.



In accordo con la Direzione Asrem e il Coordinamento Screening della Regione Molise sarà possibile effettuare gratuiti PAP TEST (per donne da 25 a 29 anni) e HPV TEST (per donne da 29 a 64 anni), nelle fasce di età previste nell’ambito degli screening oncologici ragionali, recandosi presso i consultori di Termoli, Larino, Campobasso, Venafro. L’accesso è libero il giorno delle visite (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è consentito alle donne che non abbiamo effettuato già i test all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 3 anni per il pap-test e negli ultimi 5 anni per l’hpv test.



Sempre con il Coordinamento Screening Regionale saranno eseguite mammografie per donne di età compresa tra i 50 e 69 anni presso la struttura mobile presente nei comuni di Civitanova del Sannio, Bonefro, Larino, Casacalenda, Palata. L’accesso è libero il giorno delle visite (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è consentito alle donne che non abbiamo effettuato già i test all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi. Se si renderà necessario un approfondimento diagnostico le pazienti saranno indirizzate alla Breast Unit a Campobasso. Il 26 ottobre sono previste mammografie, ecografie e visite senologiche in collaborazione con Asrem presso l’ospedale San Timoteo di Termoli e l’ospedale Cardarelli di Campobasso per donne in età compresa tra i 40 e 49 anni. Le prenotazioni saranno

aperte martedì 9 ottobre telefonando al numero 0875-714008.



Viste le numerose richieste ci sarà anche un open day presso il Responsible Research Hospital di Campobasso il 26 ottobre sono previste mammografie con ecografia e visita senologica per pazienti non oncologiche di età compresa tra 40 e 45 anni con ultimo controllo mammografico effettuato nel 2023. Le prenotazioni saranno aperte martedì 9 ottobre telefonando al numero 0875-714008.



Ed anche per questo mese di Ottobre si stringe ancora di più la collaborazione con la Momentive di Termoli che ospiterà la LILT nella sua azienda con percorsi diprevenzione primaria e secondaria coinvolgendo dipendenti e familiari. Infine non mancheranno gli appuntamenti sportivi e i laboratori esperienziali di gioco sportivo dedicati a bambini e famiglie tra Termoli, Larino, Rotello e Sepino in collaborazione con le associazioni Coni, Larino Run, Asd Il Valore, Termoli Runners, Cai Molise, Città dell’Olio.