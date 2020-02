UNA SQUADRA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAMPOBASSO E’ INTERVENUTA NEL PRIMO POMERIGGIO DELLA GIORNATA DI OGGI PER UN INCENDIO DI UN AUTOCARRO IN UN PARCHEGGIO NEL COMUNE DI BOIANO.

NON RISULTANO COINVOLTE PERSONE O COSE. SOLO LIEVI DANNI ALLA VEGETAZIONE LIMIROFA.