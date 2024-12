BLUDAY CHRISTMAS: a Bonefro l’appuntamento per promuovere la consapevolezza sull’autismo

Cresce l’attesa per il “BLUDAY CHRISTMAS” l’evento in programma a Bonefro

sabato 7 dicembre e organizzato dall’Associazione ‘Oltre il blu’ in collaborazione con

l’Ambito Territoriale Sociale di Larino. Si tratta del secondo di una serie di eventi

inseriti all’interno del progetto itinerante “Insieme si può”, ideato dall’Associazione e

che già aveva avuto un grande successo la scorsa estate in occasione del primo

appuntamento nella piazzetta antistante il caffè letterario di Ururi, dove si era

registrato il pienone. Toccherà questa volta a Bonefro ospitare questo ambizioso

progetto, che ha lo scopo di promuovere fattivamente l’inclusione ed accrescere in

maniera sempre più diffusa la consapevolezza sull’autismo. L’evento giunge a

conclusione di un ciclo di incontri mattutini e pomeridiani di sensibilizzazione presso

le scuole, durante i quali i bambini e i ragazzi destinatari del progetto hanno ricevuto

la necessaria e adeguata preparazione per poter partecipare, da protagonisti, alla

serata. L’appuntamento è previsto alle ore 18 presso la bellissima sala dell’ex

Convento Santa Maria delle Grazie: giochi su un gonfiabile, laboratori sportivi e

creativi strutturati, popcorn, zucchero filato, prodotti tipici molisani e siciliani

allieteranno la serata, che sarà animata anche dal DJ Billy, dalla palestra MiDa sport

e, per i più piccini, dal divertentissimo mago Checco. Tutta la popolazione è invitata

a partecipare.