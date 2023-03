Avviata discussione per l’introduzione della ZTL nel Centro Storico. Esposito: evitare scivoloni ed errori ai danni di commercianti

Avviata in “Commissione Mobilità del Comune di Campobasso” la discussione per l’introduzione della ZTL nel Centro Storico Cittadino, iniziativa che se viene ben gestita può a mio avviso essere un valore aggiunto alla maggiore vivibilità della nostra Città.

Il Capogruppo dei 5 stelle cittadini ha suggerito l’introduzione della ZTL h 24, decisamente questa può essere una scelta infelice per le Attività Commerciali che insistono nell’Area.

L’Assessore alla Mobilità Cretella parla di ascolto, ma non si è ben inteso chi abbia ascoltato.

DAL CANTO MIO sull’argomento DEVONO essere ascoltati e considerati, nel modo più corretto possibile in primis i Cittadini residenti, ma subito dopo coloro che hanno investito in Attività Commerciali ivi presenti, evitando così scivoloni e errori che potrebbero pregiudicare la vita economica di tanti commercianti ed imprenditori che già faticano nel mantenere vive le proprie attività in una zona della Città TOTALMENTE DIMENTICATA da Questa Amministrazione Cittadina oramai da oltre 4 anni!!!

Ma grazie a Dio mancano, solo 453 alla fine di questa inconcludente Consiliatura!

#CAMPOBASSOMERITADI+