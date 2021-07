ATS Campobasso: avviso pubblico per la selezione di n°14 tirocini extracurriculari

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nell’ambito del POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 ASSE 6 – OCCUPAZIONE – Azione 6.2.1 dell’Autorità Urbana di Campobasso, ha inteso promuovere un intervento finalizzato alla selezione di n°14 domande volte all’attivazione di tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) da svolgersi presso aziende operanti in Molise. Lo scopo è di consentire e incoraggiare l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani disoccupati residenti nel territorio dell’Autorità Urbana di Campobasso (comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani).

Il tirocinio rappresenta un mezzo che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro con l’obiettivo di aumentare l’occupabilità dei giovani partecipanti e di creare possibilità di impiego. Inoltre permette di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di destinazione offrendo la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere pratico e concreto, direttamente nell’ambiente lavorativo

I destinatari degli interventi sono n°14 tirocinanti in possesso dei seguenti requisiti di accesso alla data di pubblicazione dell’Avviso: residenza/domicilio in un Comune appartenente all’Autorità Urbana di Campobasso (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) da almeno 6 mesi; età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti; disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e del D.Lgs. n. 4/2019 art. 4 comma 15-quater.

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate, utilizzando l’apposito “Modulo A” allegato all’Avviso scaricabile dal sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it/), a partire dal giorno 23/08/2021 ed entro il 30/09/2021, tramite una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] (email avente ad oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di tirocini extracurriculari”);

b) Raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo Sicurform Italia Group srl, c.da S. Giovanni in Golfo, 208/A, Campobasso, specificando sulla busta “Domanda di partecipazione alla selezione di tirocini extracurriculari”;

c) consegna a mano presso gli uffici di Sicurform Italia Group srl, c.da S. Giovanni in Golfo, 208/A, Campobasso (dal lunedì al giovedì negli orari di ufficio, ossia dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00). La domanda dovrà essere inserita in apposita busta, indicando sul frontespizio “Domanda di partecipazione alla selezione di tirocini extracurriculari”.

Per assistenza e informazioni a partire dal 23 agosto 2021 sarà possibile chiamare Sicurform Italia Group (Servizio tirocini) al numero di telefono 0874.493750 (lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 13, dalle 16 alle 18) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

