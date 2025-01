Annuncio di lavoro a Campobasso per Operatore CAF

La sede periferica del CAF MCL di Campobasso è alla ricerca di un operatore CAF formato e con esperienza per l’Ufficio di Campobasso in via Mons. Bologna, 6. Possibilità di un impiego full time non solo stagionale, ma continuativo. Titoli preferenziali esperienza anche nell’elaborazione delle pratiche di Patronato.

E’ possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo email: mclmolise@gmail.com allegando un curriculum vitae aggiornato. Nell’oggetto dell’email è necessario indicare “candidatura per operatore CAF”.