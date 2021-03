Annuario: segnaletica orizzontale carente in diverse strade della città di Campobasso

Mario Annuario, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, torna a parlare di segnaletica orizzontale carente in diverse strade della città di Campobasso.

“È un argomento su cui già presentai un’interrogazione in assise civica – ricorda Annuario – In diverse zone della città la segnaletica orizzontale è carente e di conseguenza aumentano i rischi per pedoni e automobilisti”.

“La presenza delle strisce e scritte sulla carreggiata assicura una maggiore sicurezza – afferma il consigliere Mario Annuario – L’assessore al ramo, in risposta alla mia interrogazione, assicurò un pronto intervento, ma le criticità sono ancora in essere e particolarmente evidenti in alcune zone, come via XXIV Maggio e via IV Novembre”.

Sono strade, infatti, in cui occorrerebbe intervenire. Zone molto trafficate dove il rischio per automobilisti e pedoni è sicuramente maggiore.

“Spero che l’amministrazione comunale possa intervenire quanto prima”, conclude Annuario.