Andrea Potito a Milano consegue la laurea in Giurisprudenza

Milano,9/1/2025 – Una giornata che rimarrà scolpita nei cuori di chi l’ha vissuta.

Questa mattina, alle ore 09,00 nella splendida sala PIO XI dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano, si è scritta una nuova pagina della vita di Andrea Potito, che ha raggiunto

uno dei suoi traguardi più significativi: la laurea in Giurisprudenza.

L’atmosfera era vibrante, un misto di emozione e orgoglio palpabile tra tutti i presenti.

Genitori, fratello, amici, fidanzata, zii e cugini hanno accompagnato Andrea in questo momento

speciale, donandogli sorrisi, abbracci e sguardi che trasmettevano l’affetto e la stima per un giovane

che ha saputo distinguersi per impegno e determinazione.



La discussione della tesi è stata il culmine di un percorso fatto di sacrifici e passione.

Con voce ferma, ma intrisa di emozione, Andrea ha presentato il suo lavoro sulla TUTELA

GIURIDICA DEL SOFTWARE, un tema tanto affascinante quanto complesso.

Le sue parole hanno dipinto un quadro chiaro delle sfide che il diritto incontra nel

proteggere l’innovazione tecnologica, mostrando un’eccezionale padronanza dell’argomento e una

visione profonda e lungimirante del futuro.

La commissione, colpita dalla maturità e dalla brillante esposizione, ha ascoltato in silenzio,

mentre tra il pubblico si percepiva un crescente senso di ammirazione.



Gli occhi dei genitori, lucidi e fieri, erano il simbolo di un amore incondizionato e della

consapevolezza di aver visto crescere un figlio capace di raggiungere traguardi straordinari.

Al termine della discussione, l’applauso è stato travolgente.

Ma l’emozione non si è fermata lì.

Da Campobasso, il nonno di Andrea, che non ha potuto essere presente fisicamente, ha

telefonato per esprimere il suo affetto.

La sua voce, piena di orgoglio e commozione, ha portato tutti i presenti a un momento di

sincera emozione. “Andrea, sei la nostra gioia più grande. Hai reso fiero il cuore di tutta la

famiglia!”.



La giornata si è conclusa con un momento che ha unito tutti i presenti: il messaggio

commovente dei genitori di Andrea, che con parole semplici ma cariche di significato, hanno voluto

rendere omaggio a entrambi i loro figli: “Siamo immensamente fieri di voi, Gennaro e Andrea. Il

vostro cammino ci riempie di orgoglio e ci dà la forza di credere che ogni sogno possa diventare

realtà. Che questo sia solo l’inizio di una vita piena di successi e soddisfazioni. Con amore, mamma

e papà.”

L’intera giornata è stata una celebrazione dell’amore familiare, dell’impegno e della volontà

di non arrendersi mai.

Andrea Potito ha mostrato che i sogni possono essere raggiunti con passione e

determinazione, ma soprattutto con il sostegno di chi ci ama.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, orgogliosa di aver fatto parte di questo percorso,

saluta Andrea con un augurio speciale: che questo traguardo sia solo il primo passo verso un futuro

brillante e ricco di successi, in cui la sua dedizione possa fare la differenza nel mondo del diritto e

oltre.

La redazione di informamolise.com formula le congratulazioni ad Andrea per il traguardo raggiunto.