Il Campobasso, ha preso dal Venezia in prestito il portiere Filippo Neri, classe 2002 , lo scorso anno in forza alla Vis Pesaro. Neri, ha diverse esperienze in serie C e B ed ha anche 3 presenze in nazionale con l’Under 17. Facciamo al nuovo portiere rossoblu gli auguri di buon lavoro.

Arnaldo Angiolillo