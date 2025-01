ALI Aps: Far luce su disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi

Dopo aver avuto la privazione del diritto alla cura ed alla salute, i genitori dei bambini

autistici si rivolgo al Tribunale Civile ed al Giudice Penale.

Il Tribunale di Campobasso con Ordinanza del settembre 2020, stante il rifiuto

della Asrem, disponeva la necessità di assistenza terapeutica ABA per i bambini affetti di

autismo (rientrante, come ribadito più volte, nei Livelli minimi di assistenza previsti dalla

legge 134/2015) e contestualmente condannava l’Asrem ad erogare in via diretta le

prestazioni o a rimborsare i costi sostenuti dai genitori per garantire ai minori

l’assistenza terapeutica ABA presso altre strutture.

A tale Ordinanza la Asrem non dava attuazione immotivatamente.

Quanto alla presa in carico diretta, l’Asrem dichiarava l’insufficienza del

personale in essere presso la Struttura Sanitaria competente e

contestualmente si rifiutava di rimborsare le ingenti spese sostenute dai

genitori presso le strutture privare che erogavano il servizio.

I genitori coinvolti erano così costretti ad adire nuovamente il Tribunale di

Campobasso, affidandosi allo studio Legale Iacovino & Associati per far valere

i propri diritti.

Il Tribunale di Campobasso con sentenza condannava la Asrem a rimborsare

le spese sostenute dai genitori.

Contestualmente stante il mancato adempimento dell’Ordinanza del Tribunale

di Campobasso i genitori convolti conferivano altresì mandato all’avv. Vincenzo

Iacovino, avv. Vincenzo Fiorini, Avv. Antonino D’Ascenzo, nonché all’Avv.

Massimo Romano al fine di valutare gli eventuali profili di illiceità penale e, nel caso,

individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

“LE ALI” – ASSOCIAZIONE AUTISMO MOLISE APS

Sede legale: Via Sicilia, 11/A – 86100 Campobasso

Registro ufficiale: AOO AGEDP-CB – n. 118 – 3°

Prot. 0012075 del 15/02/2023

C.F. 92083150703

Mobile: 348-5278032

Pec: aliautismomolise@pec.it

Mail: aliautismomolise@gmail.com

Il Giudice delle indagini preliminari Dott.ssa D’Onofrio, dopo aver ammesso la

costituzione di parte civile dei genitori dei minori affetti da autismo e coinvolti

nella vicenda, nella giornata odierna ha disposto il rinvio a giudizio del Dott.

Oreste Florenzano per il reato di cui all’art. 328 c.p. e fissando la prima udienza

dibattimentale per il prossimo 2 aprile 2025.

Una particolare coincidenza.

La data della prossima udienza coincide con la “Giornata Mondiale della

Consapevolezza sull’Autismo istituzionalizzata nel 2007 dall’Assemblea Generale

dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone

nello spettro.

L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la

ricerca e il miglioramento dei servizi.

“LE ALI” – ASSOCIAZIONE AUTISMO MOLISE APS

IL PRESIDENTE

Vincenzo GERMANO