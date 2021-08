Al via al Parco E. De Filippo la tre giorni dedicata a Elio Germano e ai suoi film

Mercoledì 11 agosto, a Campobasso, al Parco “E. De Filippo”, quartiere San Giovanni, prende il via, nell’ambito del “Rocciamorgia 2021”, l’evento speciale dedicato ad Elio Germano, “Il linguaggio cinematografico ci parla del mondo attorno a noi. Film con Elio Germano e riflessioni sociali”.

Il progetto culturale prevede la proiezione di tre film interpretati dall’attore di origini molisane, dall’11 al 13 agosto, alle ore 21.00, precedute, alle ore 20.00, da un’introduzione al film, attraverso incontri con esperti del tema di volta in volta affrontato, quali docenti universitari, professionisti, scrittori, giornalisti, tra cui Antonio Pascale, coordinati dalla Prof.ssa Fridanna Maricchiolo.

La rassegna partirà con la presentazione ufficiale di mercoledì 11 agosto, alle ore 20:00, alla quale prenderanno parte: Antonio Seibusi, direttore artistico di Rocciamorgia, Fridanna Maricchiolo Università Roma Tre, Roberto Gravina Sindaco di Campobasso, Paola Felice Assessore alla Cultura e alle attività produttive di Campobasso, Salvatore Di Lalla MoliseCinema, Giovanni Germano ass.ne La Terra – Cammina Molise, Stefano Sabelli, Teatro del Loto.

Alle ore 21.00 inizierà, invece, la proiezione del film “Io sono tempesta”, di Daniele Lucchetti, con Elio Germano, Marco Giallini ed Eleonora Danco. Un film divertente che descrive un Paese alla ricerca di possibili cambiamenti ma bloccato dai suoi soliti problemi e difetti: la corruzione, il qualunquismo, la voglia di arricchirsi facilmente con sotterfugi. Nella pellicola, diretta da Lucchetti, il ruolo degli adulti appare sempre pieno di contraddizioni tra illegalità e solidarietà. In questa giostra di ipocrisia e di fragilità umane, le AZIONI di consapevolezza del bambino Nicola trasmettono la speranza per costruire una società migliore.

L’evento, gratuito, per accedere al quale, dopo aver effettuato la prenotazione sull’apposita piattaforma all’indirizzo: http://www.amtm.it/agostoincitta sarà obbligatorio avere e mostrare il Green Pass o l’esito del tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica, è inserito nel cartellone degli appuntamenti di “Agosto in Città”, allestito dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.