Incendi in Basso Molise, Aida Romagnuolo incontra gli operatori economici: ‘non si lasci solo nessuno’

Ambiente compromesso e danni economici importanti: lo scenario che si

presenta in Basso Molise spezza il cuore. La devastazione, causata dagli incendi che hanno interessato numerosi territori del litorale, lascia una profonda ferita.



Sul posto, in particolare a Campomarino, non ha potuto fare a meno di recarsi la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo che, anche in qualità di vice presidente della II Commissione consiliare, oltre a rilevare l’immensa distruzione provocata dai roghi, ha avuto modo

di confrontarsi con gli operatori economici direttamente colpiti dagli eventi.



“È doveroso da parte della Regione – ha commentato Aida Romagnuolo – intervenire con azioni mirate in queste aree. È stato inflitto un duro colpo al turismo, ai polmoni verdi del nostro Molise, ai campi e a numerosi privati le cui abitazioni sono state interessate dalle fiamme.

Mi impegnerò anche su questo fronte. Affinché quanto accaduto insegni che servono maggiori controlli ed interventi di bonifica, affinché nessuno venga lasciato solo”.