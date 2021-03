Al Gemelli Molise tempi più brevi anche per la Radiodiagnostica

In considerazione delle numerose richieste pervenute e per potenziare la prevenzione sul territorio, il Gemelli Molise ha ampliato l’offerta delle prestazioni della Radiodiagnostica, sia in convenzione con il Sistema Sanitario sia in modalità privato: sarà possibile eseguire Tac, Risonanza Magnetica, Ecografie, Mammografie ed Rx in tempi più brevi e in diverse fasce orarie.

E’ disponibile anche un nuovo numero di prenotazione 0874312312 a cui risponderanno da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 operatori qualificati per soddisfare tutte le richieste dell’utenza.