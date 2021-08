Agricoltura/ Controllo sulle aziende, 1 su 6 non è in regola

Il rispetto delle norme sanitarie in agricoltura è importantissimo, perché ne va della salute del consumatore finale. Controlli dei Carabinieri Forestali sul rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo professionale e conservazione dei prodotti fitosanitari in agricoltura; sono stati impegnati tutti i Reparti della provincia di Campobasso con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle norme vigenti riguardanti le pratiche di corretto utilizzo dei pesticidi da parte degli utilizzatori professionali.

Le verifiche sono state condotte su tutto il territorio della provincia di Campobasso ed hanno riguardato 67 aziende. I militari hanno riscontrato violazioni in materia di istituzione e tenuta del registro dei trattamenti, ma anche la mancata manutenzione delle macchine irroratrici, Le inosservanze accertate hanno portato i militari a contestare violazioni amministrative per importi che vanno dai 500,00 ai 1.000,00 euro cadauna ed in un caso al deferimento di una persona all’Autorità Giudiziaria.

Il 16% circa delle aziende utilizzatrici non è risultata infatti in regola con quanto prescritto dalla normativa.