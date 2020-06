Aggiornamento coronavirus/ Zero contagi, in aumento i guariti

Per il quinto giorno consecutivo, dagli ultimi contagi, oggi su 267 tamponi processati , nessuno è risultato positivo, inoltre sempre oggi si registrano 4 guariti in più.

Sono 18214 i tamponi processati in regione ( 911 di controllo) , di cui 16864 con esito negativo.

• 439 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 70 ( 67 in Provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0 di cui 0 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

• 80 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (70) Clinicamente guariti 10

• 336 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (269 della provincia di Campobasso, 50 della Provincia di Isernia e 17 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 493 ( 254 Bojano , 107 Larino, 132Venafro)

91 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza

23 i pazienti positivi deceduti