Pandemia in Molise, il dato importante è che cala il numero dei pazienti Covid ricoverati al Cardarelli di Campobasso.

Il bollettino Asrem dice che nelle ultime 24 ore altri tre pazienti sono stati dimessi dal reparto di Malattie Infettive.

Al momento dunque le persone ricoverate per Covid in ospedale sono 7, di cui una in Terapia Intensiva,

I nuovi casi sono 27 e i nuovi guariti sono invece 18 .