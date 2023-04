L’episodio si è verificato nella giornata di ieri. Una imprenditrice campana di 43 anni ha perso la vita, cadendo dal ponte di Santo Spirito, in territorio di Monteroduni (IS). Sul posto i Vigili del Fuoco, per il recupero del corpo della donna. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. (immagine di repertorio)