Ecografia, 350 medici da tutta Italia all’UniMol, per la tre giorni scientifico-formativa

Dal 27 al 30 settembre in Aula Magna di Ateneo il Corso 2024 della Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB)

I traguardi di oggi e le sfide di domani: come si è sviluppata e cosa è destinare a diventare l’ecografia nel campo della radiodiagnostica per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Nell’Aula Magna di Ateneo a Campobasso, la tre giorni scientifico-formativa da venerdì 27 a domenica 30 settembre, l’importante corso di formazione 2024 della Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB).

Attesi all’Università degli Studi del Molise, 350 medici specialistici e accademici provenienti da tutta Italia: numeri, questi, che inquadrano direttamente portata e valore dell’evento. Sessioni pratiche, relazioni e dibattiti per fornire una formazione di livello, in linea con i più elevati standard scientifici.

“Abbiamo preparato un programma ricco e articolato, che include sessioni multidisciplinari, workshop pratici, e la partecipazione di relatori di spicco sia a livello nazionale che internazionale. L’intento è quello di fornire strumenti utili per affrontare con l’ecografia le sfide del presente e prepararsi a quelle future, con un approccio che sia allo stesso tempo innovativo e pratico”, così il professore Gianfranco Vallone, presidente della Siumb e Ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento UniMol di Medicina e Scienze della Salute “V.Tiberio”, presenta il corso.

Tema centrale del corso, cui potranno partecipare le studentesse e gli studenti UniMol di medicina e chirurgia, sarà l’integrazione delle nuove tecnologie ecografiche nella pratica clinica quotidiana, con particolare attenzione agli sviluppi nel campo della radiodiagnostica. Sarà inoltre, per i futuri medici, un’utile occasione, oltre che di esperienza sul campo, per svolgere esercitazioni pratiche a piccoli gruppi su apparecchiature ecografiche.

“L’evento – prosegue Vallone – rappresenta un’opportunità unica per tutti noi di aggiornare le nostre competenze nel campo dell’ecografia medica, di condividere esperienze e di confrontarsi sulle più recenti innovazioni tecnologiche e metodologiche che stanno trasformando la pratica clinica”.

Appuntamento dunque, domani venerdì 27 settembre. a partire dalle ore 9:30, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus universitario di Vazzieri, via Francesco De Sanctis, Campobasso – con l’apertura del Corso formativo-scientifico 2024 della Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB)