Comune di Campobasso/Avviso “Bonus libri di testo”

“Pubblicato all’albo pretorio del sito web istituzionale del Comune di

Campobasso con determinazione dirigenziale n. 3275 l’Avviso “Bonus libri di testo”

finalizzato alla compartecipazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per

a. s. 2024-2025”, dichiara l’Assessore Mimmo Maio.

Il bonus è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Campobasso, frequentanti le

istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, appartenenti a nuclei

familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce: – FASCIA 1: da € 0 a

€ 10.632,94; – FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78.

La domanda recante l’oggetto “Criteri e modalità di accesso al bonus libri di testo per

l’anno scolastico 2024/2025”, può essere presentata alternativamente:

 presso le segreterie delle scuole di appartenenza,

 presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona del Comune di Campobasso, in via

Cavour n.5 (piano terra),

 presso l’URP del Comune di Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 29,

 a mezzo pec all’ indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it,

 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Campobasso,

Palazzo San Giorgio – Piazza Vittorio Emanuele II, 29,

 tramite consegna in busta chiusa da spedire a mezzo posta ordinaria a: Comune di

Campobasso – Area Operativa Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione –

Piazza Vittorio Emanuele II, 29, 86100 Campobasso,

“Le istanze relative all’acquisizione delle domande degli aventi diritto al bonus vanno

presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta allegato all’Avviso, entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2024, precisa Maio”.

La determinazione ed il relativo Avviso sono disponibili al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=77893

“Voglio ringraziare – conclude l’Assessore – il Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente per il

prezioso lavoro svolto”.