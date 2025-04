Comune di Campobasso: approvati 4 ordini del giorno dell’opposizione

Una seduta di Consiglio, quella del 24 aprile 2025, che ha celebrato la Politica fatta per la Gente!

Come capogruppo di Forza Italia ho redatto e fortemente sostenuto con tutti i colleghi dell’Area Moderata 4 ordini del giorno, frutto del lavoro condiviso di questi mesi nelle competenti Commissioni consiliari.

Una considerevole attenzione alle Contrade, finalmente… abbiamo richiesto che circa 44 nuovi punti luce, vengano destinati esclusivamente per implementare i sistemi di illuminazione pubblica delle contrade, cercando di venire incontro alle istanze registrate in sede di X Commissione consiliare dove diversi rappresentati opportunamente auditi hanno manifestato questo bisogno (tra gli altri); questo intervento in aggiunta ad altre opportunità derivanti dalle economie risultanti dalla gestione del Project Financing della Illuminazione Pubblica Cittadina che ammontano ad oltre 500.000 euro.

Inoltre abbiamo richiesto la copertura economica necessaria per attuare gli Ordini del giorno votati in sede di Monotematico sul Centro Storico che annoverano a loro interno la riqualificazione del Borgo Antico, con arredi urbani, pubblica illuminazione artistica, rigenerazione verde e valorizzazione culturale con l’attuazione del progetto “Vicoli d’arte”.

Abbiamo voluto inoltre attenzionare le necessità di sicurezza della Città richiedendo lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per potenziare i Servizi di Polizia Urbana a sostegno della sicurezza pubblica, anche con l’attivazione del terzo turno serale/notturno anche con il potenziamento della Pianta Organica; attività finalizzate al controllo delle aree sensibili attraverso ronde nel Borgo Antico e pattugliamenti territoriali!

Da ultimo, ma non per ultimo abbiamo voluto valorizzare l’ulteriore lavoro svolto nella Commissione Mobilità, presieduta dal Consigliere di Forza Italia Cefaratti Nicola, che ha messo il luce la necessità di attenzionare alcune intersezioni stradali con la realizzazione di nuove rotonde che possano convogliare il traffico in totale sicurezza, cercando di fronteggiare le criticità rilevate, le stesse che negli ultimi mesi hanno registrato una serie di sinistri stradali con danni a cose e persone!

Il Rendiconto dell’Ente ha messo in evidenza un Avanzo di gestione pari a Euro 2.423.376.00; Somma importante che potrà dare risposte celeri a bisogni datati.

I nostri Ordini del Giorno impegnano oltre 1,5 milione di euro per esigenze della Città!

Questo ha indotto l’Area Moderata (Forza Italia-Popolari per l’Italia-Udc-Noi Moderati) a condividere l’atto consiliare votandolo nel precipuo ed esclusivo interesse della Gente!

Siamo stati eletti per amministrare la cosa pubblica, non per fare ostruzionismo becero, o la Politica da palcoscenico (anche malfatta!!)!

La Politica diceva Papa Francesco:

“Il Santo Padre ha detto che la politica serve e che di fronte a tante forme di politica meschine, tese all’interesse immediato, la grandezza politica si mostra quando in momenti difficili si opera sulla base di grandi principi, pensando al bene comune e a lungo termine”.

I Gruppi consiliari di Forza Italia, Popolari per l’Italia, Udc e Moderati in comune a Campobasso hanno reso merito a questo monito.

CAMPOBASSO PRIMA DI TUTTO