Campobasso: divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili in un’ampia zona del centro storico

Con un’ordinanza firmata ieri pomeriggio, la sindaca Marialuisa Forte ha disposto il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili in un’ampia zona del centro storico. Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota dell’Arpa Molise, datata 6 dicembre 2024, che ha segnalato all’Asrem e, per conoscenza, al Comune di Campobasso la non conformità del parametro “odore”, riconducibile

presumibilmente alla presenza di sostanze volatili tipiche di lubrificanti nelle acque campionate nei punti di Villa Flora, via Petitti e Piazza Pepe.



L’Asrem ha quindi invitato il Comune a vietare il consumo di acqua per scopi potabili (ovvero per consumo umano, preparazione di alimenti e bevande) fino a quando non verrà ripristinata la conformità dell’acqua ai parametri sanitari previsti dalla normativa vigente.



A tutela della salute e dell’incolumità pubblica, con decorrenza immediata, la sindaca Forte ha disposto il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per tutte le utenze ubicate in: via Petitti, via Larino, via Buozzi, via Toti; via Cardarelli, via Orefici, via Isernia, via Marconi, Piazza Pepe, via Palombo, via Ferrari, via Garibaldi (incrocio via Petitti con via Sant’Antonio dei Lazzari).



Agli utenti interessati dal presente provvedimento sarà garantito un adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile mediante autobotte situata all’inizio di via Cardarelli, per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.



L’ordinanza sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati e comunicati valori conformi alla normativa vigente.