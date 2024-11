Campobasso: celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi con alunni delle scuole cittadine

Una bellissima mattinata, il 21 novembre 2024, con gli alunni delle scuole primarie cittadine per celebrare la Giornata nazionale degli alberi, promossa

dall’amministrazione comunale di Campobasso.



La giornata è iniziata con gli alunni della scuola primaria “Scarano” dell’Istituto Colozza, impegnati in una mattinata in Villa Musenga per il riconoscimento degli alberi. In Piazza Bernardino Musenga sono stati messi a dimora un ulivo e uno splendido liriodendro, donato alla città dall’Ufficio Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso.



A seguire, presso il Giardino Vittime delle Foibe di Parco dei Pini, dopo aver ascoltato canti e citazioni a tema, un ulteriore ulivo e un acero sono stati piantati insieme agli alunni della scuola primaria “Nina Guerrizio” dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio.



Per completare la mattinata, presso l’area verde antistante il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo “Jovine”, tre nuovi alberi – un melo, un pero e un ulivo – sono stati piantati nel frutteto pubblico di via Friuli Venezia Giulia con la partecipazione degli alunni della primaria, che poco prima hanno anche inaugurato “l’Albero del Riciclo”, realizzato nell’ambito del progetto “Non sprecare” inserito nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR).



Ulteriori iniziative saranno messe in campo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, in sinergia con altre scuole, associazioni e comitati, nel comune intento di incrementare e valorizzare il patrimonio arboreo cittadino.



La Giornata Nazionale degli Alberi è anche l’occasione per ricordare l’obbligo di piantare ogni anno almeno un albero per ogni nuovo bambino nato o adottato presso il comune, un adempimento ampiamente rispettato dal Comune di Campobasso.