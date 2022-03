ULTIM’ORA/ Termoli, rapina alla Banca Popolare di Bari: è caccia all’uomo

Momenti di paura a Termoli: oggi pomeriggio una rapina è avvenuta nei locali della filiale della Banca Popolare di Bari.

Un malvivente con il volto coperto pare da un cappellino e dalla mascherina anti Covid è entrato nella filiale e si è fatto consegnare il contante presente in cassa prima di fuggire via. Non sono ancora noti altri dettagli sul grave fatto di cronaca.

Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di via Cina ed è in corso la caccia all’uomo per trovare il malvivente.

foto di repertorio